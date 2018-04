Niedrigzinsen enteignen die Deutschen - stimmt das überhaupt?

Die oberen zehn bis 20 Prozent legen ihr Geld hingegen in der Regel in gewinnversprechenderen Anlageformen an, in Aktien oder Fonds etwa. „Die können sich das Risiko leisten und beschäftigen ohnehin meist Berater, die die renditeträchtigsten Anlagen suchen“, sagt Grabka. Tatsächlich haben sich die Börsenkurse in den vergangenen Jahren steil nach oben entwickelt – auch dank der Niedrigzinsen, die mehr Anleger an die Börse getrieben haben.