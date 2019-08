Nischen-Fonds: Rendite dank Handelskrieg und E-Sports

Doch der Trend zu immer neuen Fondsthemen hält an. Zumindest im Hinblick auf Solidität wie auch auf Langlebigkeit hätte sich John Bogle etwa beim ETF Vaneck Vectors Morningstar US Wide Moat wohl geirrt. Denn das Finanzprodukt, das bereits seit dem Oktober 2015 erhältlich ist, zeigt eine für Anleger sehr erfreuliche, jährliche Performance von rund 14 Prozent Plus (auf Sicht von drei Jahren). Geschafft hat das der Fonds mit einem sehr speziellen Ansatz: Ins Portfolio kommen nur US-Unternehmen, die nach Analysteneinschätzungen einen langfristigen Vorteil gegenüber ihrer Konkurrenz haben. Ihre Marktposition ist also wie bei einer Burg durch einen Graben (engl. moat) geschützt. Zum Portfolio gehören zum Beispiel Internetschwergewichte wie Amazon oder Facebook.