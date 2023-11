Norwegen Ausländische Anleger fliehen aus norwegischen Investments – und setzen das Land unter Druck

Royaler Besuch in Deutschland: Norwegens Kronprinz Haakon ist zu Gast. Erste Etappe seiner Deutschlandreise war München, wo er unter anderem den Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann besuchte. Dann ging es weiter nach Hamburg. Letzter Stopp der viertägigen Tour ist am Donnerstag: Berlin. Man will sich gegenseitig seiner Freundschaft versichern – und eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Energie anstoßen.