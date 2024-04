Ökonom Peter Bofinger „Das Halving dürfte für den Bitcoin-Kurs keine größere Rolle spielen“

Diese Gefahr sehen Anleger gerade wohl nicht. Erleben wir angesichts der neuen Rekordstände eine neue FOMO-Stufe, also dass Anleger in der Sorge, etwas zu verpassen, noch größere Risiken eingehen?

Solche Phasen haben wir beim Bitcoin schon mehrmals erlebt. Es ist natürlich vollkommen in Ordnung, in Kryptowährungen zu investieren. Aber es nicht viel anders, als wenn ich mein Erspartes am Wochenende im Casino einsetzen, um damit reicher zu werden.