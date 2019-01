Ökonomendebatte Haben die Zentralbanken die Welt gerettet?

Das Produktivitätswachstum in den USA habe im Schnitt der vergangenen Jahre nur bei mageren 0,5 Prozent gelegen. Selbst mit großen Investitionsanstrengungen ließe es sich allenfalls auf knapp ein Prozent steigern, glaubt Gordon. Da die arbeitsfähige Bevölkerung in den nächsten Jahren zudem nur um etwa ein halbes Prozent pro Jahr wachse, müssten sich die USA à la longue auf Wachstumsraten von mageren 1,5 Prozent pro Jahr einstellen.



Behält Gordon Recht, hätte das nicht nur für den Wohlstand der US-Bürger und die Weltwirtschaft Konsequenzen. Es würde auch die Pläne von US-Präsident Donald Trump über den Haufen werfen, der darauf setzt, dass Steuersenkungen und Deregulierungen das langfristige Wirtschaftswachstum auf rund drei Prozent hieven.



Kevin Hassett, der wirtschaftspolitische Chefberater von Trump, verbreitete in Atlanta jedoch Zuversicht. Er rechnete den versammelten Ökonomen vor, dass die US-Unternehmen die Steuerersparnisse zum überwiegenden Teil in neue Maschinen und Anlagen gesteckt haben.