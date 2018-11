Ölpreis Saudi-Arabien will Förderung drosseln

Die Ölpreise haben sich am Montag spürbar von ihren starken Verlusten in den vergangenen Wochen erholen können. Händler nannten Hinweise auf Produktionskürzungen als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zwischenzeitlich 71,88 US-Dollar, das waren 1,70 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg derweil um bis zu 1,09 Dollar auf 61,28 Dollar. Beide konnten das große Plus aber nicht halten und standen am Nachmittag bei 70,99 beziehungsweise 60,50 Dollar.