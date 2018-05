One Belt, One Road: Anlagechancen und -risiken der neuen Seidenstraße

Die Neue Seidenstraße: Sie ist die Wiederbelebung von uralten Handelsverbindungen und -beziehungen. Aber nicht nur das: Selbst in finstersten Zeiten wirkte sie Frieden stiftend. Immer, wenn Menschen Geschäfte miteinander machten, mussten sie kriegerische Auseinandersetzungen einstellen und Vorurteile über Bord werfen. Profit als Treibstoff für Pazifismus, Wohlstand und Frieden: der ultimative Menschheitstraum. Kara Ben Nemsi lässt grüßen.



Mit dem Fortschreiten des in unseren Tagen laufenden und von den Chinesen angeschobenen, gewaltigen Infrastrukturpakets „One Belt, One Road“ (ein Gürtel, eine Straße) verbinden auch Anleger des 21. Jahrhunderts neue Chancen auf Rendite. Wie aber könnte das aussehen?