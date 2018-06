One Belt, One Road Anlagechancen und -risiken der neuen Seidenstraße

Vergleiche für das Risiko eines Investments in die Neue Seidenstraße finden sich auch in Deutschland. Der Rhein-Main-Donau-Kanal etwa ist eine Mahnung an Investoren. Auch er hatte einen Vorgänger, den Ludwig-Donau-Main-Kanal, der im 19. und 20. Jahrhundert den Rhein mit der Donau verband und so den Transport von Gütern von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer ermöglichte. Die Idee für den Wasserweg soll sogar aus dem Jahr 793 von Karl dem Großen stammen.