Onecoin und Co. Die größten Skandale in der Geschichte der Kryptowährungen

Der Hype um Kryptowährungen lockt auch viele unseriöse Geschäftemacher an. Sie profitieren davon, dass sich Bitcoin und Co. in der Anlagewelt etablieren – und immer mehr Anleger auf der Suche nach dem nächsten großen Renditewunder sind. Mit gefälschten Webseiten oder dubiosen Marketingsystem gehen auch Betrüger auf Nutzerjagd. Soziale Netzwerke und Messengerdienste wie Telegram machen es ihnen so leicht wie nie, neue Mitglieder anzuwerben.