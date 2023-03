Online-Finanzakademien Warum der Boom der Finanzcoachings problematisch ist

Was Coaches dürfen: Das Wissen zu vermitteln, das nötig ist, damit Verbraucherinnen und Verbraucher Anlageentscheidungen selbst treffen können. Aber die Grenzen zur Anlageberatung können fließend sein. Die Anbieterin von Ü50-Frauenfinanzcoachings etwa wirbt damit, am Ende des Kurses Struktur in die Finanzen zu bringen. Die Teilnehmerinnen sollen dann „erste Schritte“ mit Aktien und ETFs machen. Solange die Frau dabei nur rät, beispielsweise in einen beliebigen ETF auf den MSCI World zu investieren, ist das kein Problem. Sollte sie aber einen konkreten ETF erwähnen und eine Kennnummer oder den Namen eines Anbieters nennt, falle das unter Anlageberatung, sagt Linke.