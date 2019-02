Online-Portale werben um Sparer Die Sehnsucht nach Zinsen

Den Ernstfall erlebten Sparer bei Deposit Solutions, als die EZB der estnischen Versobank die Lizenz wegen Geldwäschevorwürfen entzog und die Abwicklung anordnete. Anleger, die über das Portal Savedo Geld bei der Bank investiert hatten, bangten um ihre Ersparnisse, bekamen aber letztlich schnell ihr Geld plus Zinsen zurück. Firmenchef Sievers sieht das als Beleg, dass der Schutz funktioniert.



Auch in der Euro-Schuldenkrise kamen Sparer in die Bredouille. Als Zypern 2013 in finanzielle Not geriet, wurden zeitweise Zwangsabgaben für Kleinsparer diskutiert. Auch wenn am Ende lediglich große Vermögen belastet wurden: Ausschließen lässt sich so etwas nicht.



Nauhauser empfiehlt Sparern, Tages- oder Festgeld lieber bei Banken in Deutschland anzulegen und etwa Neukundenangebote zu nutzen. „Damit halten Anleger das politische Risiko der Einlagensicherung klein.“ Hierzulande könnten im Ernstfall Verluste bei Sparern aufgefangen werden, nicht zuletzt dank der guten Bonität der Bundesrepublik. Zudem gibt es zusätzliche Einlagensicherungen von Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsinstituten in Deutschland.