Onlinebroker Wie neue Gratisbroker den Aktienhandel verändern

Dass sich Bux Zero wirklich nur an Neueinsteiger richtet, wird auch beim Blick auf die Zahl der handelbaren Wertpapiere klar: Kunden können Aktien aus den deutschen Indizes Dax, MDax, TecDax sowie der niederländischen Indizes AEX und AMX handeln. „Nach unseren Analysen investieren Privatanleger 95 Prozent ihres Vermögens in nur fünf Prozent aller weltweit verfügbaren Aktien. Wir orientieren uns also nur an ihrer Nachfrage. Für Charttechniker oder Anleger, die auch mal Aktien eines ausländischen Bergbaukonzerns kaufen wollen, sind wir natürlich nicht der richtige Anbieter.“