Onlinebroker: Flatex schafft kostenloses Depot ab

Der deutsche Markt ist für Anbieter wie Flatex und Konkurrenten wie die Comdirect und die ING schwierig: Gerade einmal 10,3 Millionen Deutsche besaßen 2018 Aktien oder Anteile an Fonds, die in Aktien investieren, wie Daten des Deutschen Aktieninstituts zeigen. Die Zahl ist damit wieder so hoch wie 2007, was belegt: Wertpapierhandel anzubieten ist in Deutschland kein allzu großes Wachstumsgeschäft. Flatex hatte erst kürzlich den niederländischen Broker Degiro übernommen, um zu wachsen.



Zusätzlich geraten Onlinebroker der ersten Generation wie Flatex derzeit durch Anbieter der zweiten Generation unter Druck, etwa durch Trade Republic und Justtrade. Diese jungen Unternehmen locken Kunden nicht nur mit einem gebührenfreien Depot, sondern werben auch mit einem fast oder gar gänzlich kostenlosen Wertpapierhandel.