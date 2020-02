Onlinebroker Wie neue Gratisbroker den Aktienhandel verändern

Mit dem Start des ersten Günstigbrokers Trade Republic hat sich ein neues Anlagekonzept auf dem deutschen Markt etabliert. Statt Transaktionsentgelten, Provisionen, Börsengebühren und Fremdkosten berechnet Trade Republic nur noch eine fixe Pauschale



Doch um die Gebühr so verschlanken zu können, hat der Broker auch die Struktur verändert, wie Anleger bei ihm handeln. Kunden von Trade Republic handeln nur noch an einer ausgewählten Börse. Dort verpflichtet sich ein Market Maker als Händler, die Wertpapiere auf eigenes Risiko der Privatanleger anzukaufen und zu verkaufen – und so für Liquidität auf dem Handelsplatz zu sorgen. Auch die neuen Anbieter Justtrade und Gratisbroker arbeiten nach diesem Modell.



Bei den drei deutschen Günstigbrokern ist für Anleger schon bei Kontoeröffnung klar, an welchen Börsen sie handeln werden. Trade Republic hat eine Kooperation mit LS Exchange in Hamburg geschlossen, Gratisbroker mit Gettex in München und Justtrade mit LS Exchange und Quotrix in Düsseldorf.