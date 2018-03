Ottes Orderbuch: Die besten Investments im Cloud-Business

Office-Programme

Google bietet neben dem Speicher- und dem E-Mail-Dienst mit Google Docs ein Programm für Textverarbeitung in der Cloud an. Auch Tabellenkalkulationen und Präsentationen können online erstellt werden. Mussten Nutzer vor einigen Jahren noch ein Office-Programme von Microsoft oder Apple auf dem Rechner installieren, können sie heute bequem über die Cloud arbeiten.

Auf Google Docs kann man einfach über den Browser zugreifen, die Dokumente werden bei Google-Drive gespeichert. Ein großer Vorteil: Mehrere Menschen können gleichzeitig in einem Dokument arbeiten – die Synchronisierung der Datei läuft automatisch.

Auch Microsofts neues Office-Paket 365 hat die Office-Anwendungen in die Cloud verschoben.

Bild: REUTERS