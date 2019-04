Paradoxe Präferenzen Generation Z will „Sparbuch mit Lotto-Effekt“

Hinzu kommt, dass die Generation Z in Punkto Finanzwissen deutlich Aufholbedarf hat. In Schnetzers Studie „Junge Deutsche 2019“ geben knapp 45 Prozent der „Z-ler“ an, in Sachen Geldanlage, Steuern und Altersvorsorge „schlecht“ oder „sehr schlecht“ auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Die Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken bestätigt dieses Bild: Sieben von zehn jungen Menschen können demnach nicht erklären was ein Investmentfonds ist, jeder Zweite kennt das Prinzip der Risikostreuung nicht. Etwa zwei Drittel geben an, kaum Wissen über das Börsengeschehen zu haben. „Ihr dadurch eingeschränktes Urteilsvermögen in Finanzfragen sorgt dafür, dass die Generation Z die scheinbar extra auf sie zugeschnittenen Digital-Produkte nicht so leicht annimmt, wie es Anbieter gerne hätten“, sagt Schnetzer.