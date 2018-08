Passiv vs. aktiv gemanagte Fonds ETF – Mythos oder das bessere Investment?

Keine Frage: Börsennotierte, passiv verwaltete Fonds, kurz ETFs, haben seit ihrem Erscheinen in den vergangenen beiden Jahrzehnten erhebliche Marktanteile erobert und gehören heute für viele Investoren zum festen Bestandteil ihres Portfolios. Nach Schätzungen der Ratingagentur Morningstar erreichte das insgesamt verwaltete ETF-Vermögen in Europa zum Ende des Jahres 2017 den Rekordwert von 670 Milliarden Euro. Demnach beläuft sich der Marktanteil von ETFs und nicht-börsennotierten Indexfonds am europäischen Fondsmarkt auf mehr als 15 Prozent. Ein Siegeszug, wie es ihn in der Börsenwelt nur selten gibt.