Payment for Order Flow Wie teuer wird der Aktienhandel jetzt?

Scalable-Chef Podzuweit kann diese Argumente nicht nachvollziehen. „Es wurde ein Verbot beschlossen, obwohl die empirische Grundlage zeigt, dass Payment for Order Flow Anlegern zugute kommt“, sagt er. So würden die Bedingungen für Anleger nicht verbessert, sondern verschlechtert. Tatsächlich zeigen Studien, dass die Kurse bei Neobrokern trotz PFOF für Kunden in der Vergangenheit oft vorteilhaft waren. Sogar die Bundesfinanzaufsicht BaFin kam in einer Untersuchung zu diesem Schluss. Vor allem Anleger, die kleine Orders aufgeben, profitierten vom Rückvergütungsmodell, so die Aufseher. Wichtig sei nur, dass Verbraucher über diese Praxis informiert seien.