Pensionslasten der Unternehmen Von wegen Schock: Zinswende entlastet um 105 Milliarden Euro

Neben dem Rechnungszins beeinflussen auch andere Faktoren die Pensionsverpflichtungen, allerdings in deutlich geringerem Maße. Eine Rolle spielt etwa die gestiegene Inflation. Allein 2022 führte sie bei den Dax-Unternehmen zu höheren Rentenzahlungen von etwa 110 Millionen Euro. Betriebsrenten müssen regelmäßig, meist alle drei Jahre, angepasst werden, in der Regel gekoppelt an den Verbraucherpreisindex. Im laufenden Jahr könnten sogar 400 bis 500 Millionen Euro an inflationsbedingten Rentenerhöhungen anfallen.