Performance Fee bei Anlageerfolg Wie Fonds ihre Anleger an der Nase herumführen

Anlegern ist das oft nicht klar, wenn sie einen Fonds kaufen. Denn während die Verwaltungsgebühr erst gar nicht auf einer Kostenabrechnung erscheint, weil sie in der Kursentwicklung (also auch im Chart) eingepreist ist, kann die erfolgsabhängige Vergütung erst am Ende eines Geschäftszeitraums berechnet werden. Dementsprechend kann auch niemand im Vorhinein Auskunft darüber geben, wie hoch der diesbezügliche Abzug von der Rendite am Ende des Jahres ausfallen könnte. Grundsätzlich gilt: Je größer der Gewinn, desto dicker die Kröte, die der Anleger schlucken muss.



Um im Bild zu bleiben: Die Amphibie wäre überhaupt leichter verdaulich, wenn es sich bei der Performance Fee tatsächlich um ein motivierendes Element für die Fondsmanager handeln würde, das selbigen zu überdurchschnittlichen Leistungen und somit Anlagegewinnen anspornt.