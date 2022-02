Performance-Psychologie Wie ein Hedgefonds-Coach der Snowboarderin Jacobellis in China zu Gold verhalf

Was geht in jemandem vor, der stur an einer verlustreichen Position festhält?

Das Gefühl, Recht behalten zu müssen, speist sich aus dem Terror vor dem, was passiert, wenn man falschliegt: Oberflächlich betrachtet verliert man Geld, die Anleger ziehen ihr Geld ab, man ist vielleicht sogar seinen Job los. Oft aber kommen Gefühle aus der Kindheit mit ins Spiel, was dann passierte, wenn man versagte. Gerade habe ich gleich zwei Kunden aus Europa, die schulisch überaus erfolgreich waren. Aber ihre Eltern bestraften sie bei schlechten Noten so sehr, dass es an Kindesmisshandlung grenzt. Sie zwangen ihre Kinder geradezu, gut zu performen – und dadurch tragen diese Männer bis heute eine tief sitzende Versagensangst. Jetzt haben sie große, fast unmögliche Jobs – und in ihrem Unterbewusstsein koppeln sich ihre Anleger mit ihren Eltern. Das müssen sie zu trennen lernen.