Peter Thiel, Paris Hilton und Co. Die milliardenschweren Kryptodeals der Promis

Als Peter Thiel im April vergangenen Jahres auf die Bühne der weltgrößten Bitcoin-Konferenz in Miami trat, holte er aus zu einer Lobrede auf Kryptowährungen. Die dahinterstehende Blockchain-Technologie sei zukunftsweisend, Bitcoin und Co. seien die großen Innovationstreiber der kommenden Jahre. Dass der Bitcoin-Kurs noch nicht bei 100.000 Dollar notiere, polterte er damals, läge auch an den Krypto-Gegnern, unter anderem an Investorenlegende Warren Buffett, den Thiel als „soziopathischen Opa“ diffamierte.