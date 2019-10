Plastikgeld mit Rabattplus: Die besten Kreditkarten mit Bonusprogramm

Die Konditionen der Plastikkarten mit dem gewissen Extra sind ziemlich detailliert, aber das dürfte Fans von Meilen, Payback- und Bonuspunkten und Rabatten kaum abschrecken. Viele Karten gibt es ohne Grundpreis, andere sind nur im ersten Jahr gratis. Gleiches gilt für die Zweitkarte. Mitunter ist das Geldabheben im In- und Ausland relativ teuer. Das Gleiche gilt für den Auslandseinsatz. Die vollständige Tabelle mit den Ergebnissen des Vergleichs können Sie hier herunterladen.



Für das Ranking geht FMH von einem Jahresumsatz von 2.500 Euro aus – aufgeteilt in Einkäufe beim den ausgebenden Unternehmen zu 100 Prozent beziehungsweise Einkäufe beim ausgebenden Unternehmen und anderen Firmen im Verhältnis 60 zu 40, also 1500 beim Anbieter und 1000 Euro bei anderen Händlern. Die Jahresgebühr, vor allem im zweiten Jahr, wurde im Ranking berücksichtigt. Neun Kreditkarten mit hohem Einkaufsrabatt identifizierte Herbst so.