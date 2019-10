Plastikgeld mit Rabattplus Die besten Kreditkarten mit Bonusprogramm

Der Klassiker unter vielfliegenden „Sammlern“ ist sicher die Lufthansa Miles & More Blue Credit Card, ausgegeben von der DKB. Sie ist, verglichen mit anderen Karten, ziemlich teuer. Knapp 55 Euro kostet das Plastikgeld pro Jahr. Am Geldautomaten werden zwei Prozent oder mindestens fünf Euro fällig. Neukunden bekommen einen Willkommensbonus über 500 Meilen und einen Lufthansa-Fluggutschein in Höhe von 50 Euro. Pro zwei Euro Umsatz sammeln Verbraucher dann eine Meile. Die Ersparnis in der Musterrechnung liegt nur bei 4,17 Euro. „Die Karte lohnt sich vor allem für Vielflieger und für Menschen, die sehr viel höhere Umsätze tätigen als im Ranking vorgegeben“, sagt Herbst. Eingelöst werden können die Meilen nicht nur für Flüge, sondern für viele Produkte im Prämienshop.