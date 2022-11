Pleite der Kryptobörse Warum der FTX-Crash kein zweiter Lehman-Moment ist

Im Zuge der Inflation und steigender Zinsen im Jahr 2022 verlor Krypto abermals massiv an Wert, da die Anleger profitable Anlagemöglichkeiten in risikoärmeren Anlageklassen fanden – zum Beispiel in Anleihen. Dies ist nur eine Auswahl an Crashs. In vielen Fällen galten Krypto-Börsen wie FTX als Schwachstelle in der Krypto-Landschaft, da sie aufgrund ihrer zentralisierten Organisationsform von Menschen beziehungsweise Unternehmen abhängig und daher fehleranfällig sind, zumal wenn sie nicht reguliert werden.