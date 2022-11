Pleite der Kryptobörse Warum der FTX-Crash kein zweiter Lehman-Moment ist

Die größte Insolvenz in der US-amerikanischen Geschichte, der Zusammenbruch von Lehman Brothers im Jahr 2008, bedeutete zugleich den Höhepunkt der Weltfinanzkrise, die schon ein Jahr zuvor begonnen hatte. Binnen kürzester Zeit musste die Investmentbank mehrere Milliarden Dollar an faulen Krediten abschreiben. Als sich schließlich auf angekündigte Notverkäufe von weiten Teilen der Bank kein Interessent fand, blieb Lehman schließlich nichts anderes mehr übrig, als in das bekannte „Chapter 11“-Verfahren des U.S. Bankruptcy Code einzutreten – ein spezieller Passus des amerikanischen Insolvenzrechts. Von heute auf morgen war das westliche Finanzsystem nicht mehr dasselbe.