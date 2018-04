Savedroid ist wieder online. Einen Tag lang hat das Frankfurter Start-up mit Gründer Yassin Hankir für ordentlich Aufregung in der Fintech-Branche gesorgt. Am Mittwochvormittag war die Seite von Savedroid nicht erreichbar. Lediglich ein Bild mit einer Zeichnung aus der TV-Serie „South Park“ erschien noch auf der Seite - mit dem Hinweis „And it’s gone“ – weg ist sie. Ein Savedroid-Anleger, der sich per E-Mail bei der WirtschaftsWoche meldete, sagte, dass auch in der offiziellen Supportgruppe in der Nachrichtenapp Telegram keine Rückmeldung von Vertretern des Start-ups zu bekommen sei.