Prämiensparverträge: Wie viel Zinsnachzahlung Sparern zusteht

Der BGH hat der Vorinstanz, den Oberlandesgerichten, diese Festlegung aufgetragen. Mit dem Oberlandesgericht Naumburg ist nun erstmals ein Gericht in einem Masseverfahren, das also viele Sparer gleichzeitig betrifft, dem nachgekommen. Anzusetzen seien die Renditen börsennotierter Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von 8 bis 15 Jahren (5 MK 1/20). So hatte auch das Oberlandesgericht Dresden bereits im vergangenen Jahr geurteilt, allerdings bei einer Einzelklage (5 U 1973/20).