Pro & Contra Aus für den 500-Euro-Schein – die richtige Entscheidung?

Weil Sparer dank großer Scheine hohe Werte leicht transportieren und lange lagern können, wirkt Bargeld aus Sicht der Banken wie die Drohung der Kunden, ihre Einlage schnell abziehen zu können, wenn es mal brenzlig wird. Der Notausgang via Bargeld schützt Sparer zudem vor überhöhten Gebühren oder vor negativen Zinsen auf größere Bankguthaben. Die Kosten für einen Safe oder ein Schließfach plus Versicherung bilden dank Banknoten eine Art natürliche Obergrenze für das, was Banken ihren Kunden für die Aufbewahrung der Einlagen abverlangen können. Kein Wunder, dass aus der ansonsten um kein Argument verlegenen Bankenbranche kaum Kritik an der Abschaffung zu hören ist.



Warum überhaupt das Aus für den Fünfhunderter? Bargeld, insbesondere in großen Scheinen, begünstige Terror, organisiertes Verbrechen, Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung. Diese Argumente der Zentralbanken verunglimpfen Bargeldnutzer. Die Abschaffung großer Banknoten wird der Schattenwirtschaft und Korruption nicht das Handwerk legen. Mit dem gleichen Argument könnte man Gold- oder Platinmünzen verbieten, die ebenfalls hohe Werte anonym auf engstem Raum speichern – nicht ganz so gewichtsarm wie Papiergeld, dafür wasserfest.