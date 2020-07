Professionelle Investoren …aber bitte nur die „guten“ Aktionäre!

Der Aktionär ist ein in Deutschland vergleichsweise selten anzutreffendes – und daher besonders schützenswertes – Wesen. In der Gesetzesbegründung zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie aus dem Jahr 2019 steht es daher auch schwarz auf weiß: Ziel ist „die Förderung der Mitwirkung der Aktionäre im Sinne einer langfristig stabilen positiven Entwicklung der Unternehmen.“ Aller Aktionäre? Nein! Ein von unbeugsamen Finanzmarktkritikern bevölkertes Land hört nicht auf, professionellen Investoren Widerstand zu leisten. Denn bislang war die Tätigkeit der institutionellen Anleger und Vermögensverwalter, also der Müntefering’schen Heuschrecken, nach Ansicht der Politik nicht ausreichend an den Interessen „der Anleger“ orientiert. Und spätestens seit der sogenannten Heuschreckendebatte aus dem Jahr 2005 wissen wir, primär ökonomisch agierende Investoren, die „keinen Gedanken an die Menschen verschwenden“ (so Müntefering damals in der BILD am Sonntag) sind die bösen Aktionäre und gehören „bekämpft“ und nicht gefördert.