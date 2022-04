Promi-Fondsmanager Diesem Mann vertraut die EZB-Chefin ihr Geld an

Die Misere der EZB hat Rieth einen holprigen Jahresstart beschert. Viele Aktien, die er im Depot hielt, waren tief abgerutscht, als die Inflationsängste an den Börsen zunahmen. Auch Anleihen reagierten mit Kursverlusten. Und ausgerechnet am Tag des Einmarsches der Russen in die Ukraine hatte Rieth Aktien des Traktorherstellers John Deere gekauft. Die Trecker-Aktie verlor zunächst heftig, erholte sich aber schnell, weil Deere viel Geschäft in den USA macht und weniger in Russland und der Ukraine.