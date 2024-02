Proof of Work: „It´s not a bug, it's a feature” – darum ist PoW für Bitcoin essentiell

Auch lohnt es den tatsächlichen globalen Energieverbrauch des gesamten Bitcoin-Netzwerkes in Relation zu setzen: Dieser lag zuletzt laut Daten des Cambridge Center For Alternative Finance bei rund 90 Terrawattstunden. Das entsprach rund 0,4 Prozent des weltweit produzierten Stroms. Zum Vergleich: Klimaanlagen alleine in den USA kamen 2022 auf einen Energieverbrauch von 2199 Terrawattstunden, also dem nahezu Fünfundzwanzigfachen des Energiebedarfs des weltweiten Bitcoin-Minings. Weiter argumentieren Befürworter, dass immer mehr Bitcoin-Miner ihren Bedarf aus überschüssiger Energie beziehen. Miner nähmen niemandem Strom weg, sondern nutzten Energie, für die niemand sonst Verwendung habe und die sonst verpuffen würde. Kritiker sehen das jedoch anders und verweisen darauf, dass das Mining die Energiepreise weiter treiben würden. China beispielsweise hat auch aus diesem Grund das Mining im Juni 2021 verboten. Zu einem Mining-Aus hat dies jedoch nicht geführt. Ganz im Gegenteil: China ist nach wie vor das zweitgrößte Land, in dem Bitcoin geschürft wird. Außerdem haben viele Miner einfach einen neuen Standort gesucht, an dem der Strom günstig ist.