Proof of Work (PoW) „It´s not a bug, it´s a feature” – warum PoW für Bitcoin essentiell ist

Die Rallye des Bitcoin-Kurses hält an: Innerhalb weniger Monate hat der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung deutlich zugelegt, sein altes Rekordhoch überschritten und notiert nun erstmal oberhalb der 70.000-Dollar-Marke. Mit der Einführung neuer Bitcoin-Spot-ETFs in den USA etabliert sich die Bitcoin zunehmend im Mainstream der Geldanlage. Die meisten Investoren kaufen Bitcoin vor allem in der Hoffnung auf eine mögliche Wertsteigerung. Wer wissen will, wie Bitcoin funktioniert, muss sich mit dem zugrundeliegenden Konsensverfahren Proof of Work (PoW), dem Mining und der Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain selbst zwingend auseinandersetzen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema auf einen Blick.