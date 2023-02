Proof of Work versus Proof of Stake Ether hui, Bitcoin pfui? – Der große Krypto-Faktencheck 2023

Die Energiebilanz von Ethereum wird nun tatsächlich deutlich besser ausfallen als beim Bitcoin, der ältesten und bekanntesten Kryptowährung. Denn der Bitcoin funktioniert weiterhin nach dem Konsensverfahren Proof of Work. Viele Anleger fragen sich nun: Ist Proof of Work wirklich so schlimm – und Proof of Stake der Krypto-Heilsbringer? Die wichtigsten Fragen und Antworten.