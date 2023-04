Provisionsberatung kontra Honorarberatung: Debatte ums Provisionsverbot: Der Kunde bleibt auf der Strecke

Wird also alles besser, wenn die EU tatsächlich ein Provisionsverbot verhängt? Das ist nicht ausgemacht. Denn auch die Honorarberatung hat ihre Tücken. Unter den nicht einmal 300 Honoraranlageberatern und Honorar-Finanzanlagenberatern, die bisher in Deutschland registriert sind, gibt es so manche schwarzen Schafe. Da ist zum Beispiel ein Honorarberater aus Düsseldorf, der einen selbst gegründeten, hochoffiziell wirkenden Honorarberater-Verband dazu nutzt, seinem Unternehmen Kunden zuzuführen. Zudem werden nicht nur im provisionsbasierten Vertrieb, sondern auch in der Honorarberatung Kunden mit teils viel zu hohen Kosten belastet.



Ein Allheilmittel wäre ein Provisionsverbot nicht, räumt Ingo Schröder ein, Honorarberater und Co-Geschäftsführer von Maiwerk Finanzpartner in Köln. „Der Begriff Honorarberatung ist nicht geschützt und würde zunächst weiter verwässert“, sagt er. Es müsse klarer geregelt sein, wann sich ein Berater als unabhängig bezeichnen darf und was Honorarberatung leisten muss. „Ich würde mir wünschen, dass jeder Anleger vor einer Beratung über die unterschiedlichen Beratungsmöglichkeiten und deren Kosten aufgeklärt wird“, sagt Schröder. Er ist überzeugt: Würden die Kosten wirklich transparent ausgewiesen, entschieden sich die meisten Anleger für eine Beratung gegen Honorar statt Provision.