P&R-Pleite „Die Quote für Anleger kann sehr dünn werden“

Anleger sind Eigentümer der Container geworden, die sie dann an P&R zurückvermietet haben und die Miete als Rendite eingenommen haben. Wie sinnvoll ist denn eine Aussonderung eines Containers, der irgendwo auf den Weltmeeren herumschippert – so er denn überhaupt existiert?

Seimetz: Für den privaten Eigentümer von ein paar Containern, die nun rund um den Globus verstreut sind, ist dieser Weg sicher nicht sinnvoll. Es wird alleine schon die Frage schwer zu beantworten sein, wie er an die Container herankommen soll. Ganz abgesehen von der Frage, was man denn mit den Containern anfangen will. Sinnvoll ist das nur, wenn jemand die Kontakte hat und die Container sinnvoll einsetzen kann.