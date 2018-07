P&R-Pleite „Die Quote für Anleger kann sehr dünn werden“

Müssen sich Anleger vorwerfen, die Warnzeichen bei P&R übersehen zu haben? Wie auffällig waren sie?

Schröder: Es gab bei P&R Strukturen, die schon frühzeitig hellhörig machten. So saß etwa die zentrale Gesellschaft in dem Unternehmensverbund in der Schweiz. Das erschwerte die Transparenz der Gruppe natürlich erheblich. In der Schweiz dürfen Jahresabschlüsse nur mit „berechtigtem Interesse“ von den Anlegern und mit Genehmigung des Verwaltungsrates - vergleichbar mit einer Geschäftsführung in Deutschland - eingesehen werden. Durch diese Strukturen blieben die Probleme bei P&R lange intransparent. Als die Schweizer Gesellschaft 2017 erstmals in einem Verkaufsprospekt von P&R auftauchte und die Verschachtelung klar wurde, läuteten die Warnglocken allerdings schon sehr stark. P&R veröffentlichte 2017 fünf Verkaufsprospekte und wies in diesen Prospekten vorläufige Zwischenbilanzen für das Geschäftsjahr 2017 aus. Diesen Bilanzen konnte bereits entnommen werden, dass die Investorengelder von P&R offensichtlich nicht für den Kauf von Containern verwendet, sondern an Konzerngesellschaften verliehen wurden. Spätestens hier hätte ein Anleger hellhörig werden können.