Platz 8: Niger

Das Pro-Kopf-BIP in dem Binnenstaat Niger betrug 2018 477,07 Dollar. Damit ist ein weiteres afrikanisches Land unter den Top zehn der ärmsten Länder, nämlich auf Rang acht. Ein Grund für die hohe Armut ist die Geburtenrate, die ist nämlich in keinem Land so hoch wie in Niger. Durchschnittlich sieben Kinder bekommt eine Frau dort. Doch dem Land fehlt es an Nahrung für die vielen Menschen.

Bild: AFP