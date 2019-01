Ranking Auszahlpläne So zehren Sie eine hohe Summe diszipliniert auf

Wie funktioniert das Instrument? Anlass ist oft eine Abfindung, Erbschaft oder Auszahlung einer Lebensversicherung. Der Kunde zahlt den erhaltenen Geldbetrag oder Teile davon bei der Bank ein. Die zahlt den Anlagebetrag dann über eine festgelegte Laufzeit von zum Beispiel fünf oder zehn Jahren in festen monatlichen Raten zurück, bis die Summe plus Zinsen restlos aufgebraucht ist. So lässt sich eine Erbschaft oder Abfindung bequem portionieren.