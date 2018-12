Ranking Autokauf-Kredite Wo Autokäufer fair und flexibel Kredit bekommen

Die Kredite sind in der Regel sowohl online erhältlich als auch in Filialen, sofern die Bank Zweigstellen betreibt. Bei der Sparda-Bank Hamburg können Kunden laut FMH-Ranking ihren Autokredit nur in der Filiale beantragen. Zudem müssen sie Mitglieder der Sparda-Bank Hamburg sein, also einen Genossenschaftsanteil von 52 Euro gezeichnet haben und ein Girokonto bei dieser Bank führen. Auch bei der PSD Bank Koblenz erhalten nur Mitglieder einen Privatkredit.