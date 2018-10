Ranking Bonus-Kreditkarten bieten gewisse Vorzüge

Eine neue EU-Regel zum Verbot sogenannter Zahlungsmittelentgelte macht das Kalkül für BahnCard-Kunden attraktiv. Unternehmen dürfen seit 2018 keine Zusatzgebühr für Kreditkartenzahlungen verlangen. Wer seine Fahrkartenkäufe mit der Bahncard-Kreditkarte zahlt, kann die Bonuspunkte also erhöhen, ohne dafür Gebühren zu zahlen. Dafür muss die Kreditkarte als Zahlungsmittel im Nutzerkonto angelegt werden. Der Preis für die Bahncard-Kreditkarte ist allerdings von 19 Euro auf 34 Euro gestiegen. Für Gelegenheitsnutzer ist das also nichts. Aber man muss auch kein absoluter Vielfahrer sein, um in den Genuss der zusätzlichen Bonuspunkte zu kommen.