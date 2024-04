Ranking Die besten Robo-Advisor für Sparpläne

Auch Thimm Blickensdorf von Growney bestätigt diesen Trend. „Sparpläne sind ein sehr beliebtes Instrument unserer Kunden, um Vermögen aufzubauen“, sagt er. Rund drei Viertel nutzen diese Möglichkeit. Die durchschnittliche Sparplan-Rate liegt bei etwa 210 Euro im Monat. Ein wesentlicher Unterschied zwischen Kunden mit klassischen und nachhaltigen Strategien ist dabei nicht erkennbar. „Neben den monatlichen Sparplan-Zahlungen nutzen viele unserer Kunden aber auch die Möglichkeit, immer mal wieder zusätzliches Geld in die Anlagestrategien zu investieren“, ergänzt Blickensdorf.



Doch wo finden Interessierte das beste Angebot? Die FMH-Finanzberatung hat exklusiv für die WirtschaftsWoche die besten Robo-Advisor mit Sparplänen gekürt. Eingeflossen in das Rating sind die Anzahl der besparbaren klassischen beziehungsweise nachhaltigen Strategien, die Mindest-Sparrate, die Servicegebühren und ob eine App vorhanden ist oder nicht. Außerdem war relevant, ob ein Kindersparplan auf den Namen des Kindes möglich ist. Die Performance floss nicht mit in das Rating ein, da die Depots mitunter recht unterschiedlich zusammengesetzt sind und sich schlecht vergleichen lassen. So hat das ausgewogene Portfolio beispielsweise mal eine Aktienquote von 50 Prozent, mal etwas darunter oder etwas darüber. Das würde das Ranking verzerren.