Ranking private Altersvorsorge Hier bekommen Sie die besten Fondsrenten

Experten wie Michael Huber vom VZ Vermögenszentrum kritisieren allerdings, dass die Spielräume für renditeträchtigere Anlagen durch die Garantie so stark begrenzt würden, dass diese letztlich kaum Wirkung entfalten könnten. „Hinzu kommt, dass viele fondsgebundene Policen bis oben hin mit Kosten vollgestopft sind, so dass der Anleger kaum eine Chance auf eine angemessene Rendite hat“, ergänzt der Vermögensberater. Deshalb sollten Interessierte unbedingt auf die Kosten achten. Für die Fondsrente spricht aber der Steuervorteil. „Steuerlich gesehen sind private Rentenversicherungen privilegiert, da in der Ansparphase Kursgewinne, Dividenden und Zinserträge nicht besteuert werden und in der Rentenphase die Auszahlungen nur zu rund einem Fünftel steuerpflichtig sind“, sagt Huber.