Ranking private Altersvorsorge: Hier bekommen Sie die besten Fondsrenten

Da die meisten Selbstständigen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, müssen sie ihren Ruhestand zwingend finanziell planen. Der Umfrage zufolge sind Immobilien für viele die erste Wahl. Doch ausreichen wird das in vielen Fällen nicht. Und auch viele Angestellte, die verpflichtend in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen, tun mitunter gut daran, ihre gesetzliche Rente durch private Altersvorsorgeverträge aufzustocken.