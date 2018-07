Ranking Ratenkredite: Wo es zinsgünstige Online-Kredite gibt

Bei Konsumwünschen oder Notwendigkeiten dieser Art können Ratenkredite Verbrauchern helfen, wenn sie das nötige Geld nicht beisammen haben und nicht warten wollen, bis sie es angespart haben. Banken vergeben Verbraucherkredite zwischen etwa 3000 und 50.000 Euro für die kleineren und größeren Anschaffungen auch bonitätsunabhängig. Das klingt erst mal so, als ob jeder einen solchen Kredit bekommen kann, selbst wenn er zum Beispiel kein festes Einkommen hat.

So einfach ist es aber nicht, denn Banken können auch bei bonitätsunabhängigen Krediten Kunden ablehnen, die sie nicht für kreditwürdig halten. Was ist ein von der Bonität, also von der Kreditwürdigkeit, unabhängiger Kredit?