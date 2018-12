Ranking Welche Bankkonten die besten Extras bieten

Weil Kreditinstitute wegen der niedrigen Zinsen neue Geldquellen brauchen, fahren sie ihre einst so verbreiteten Gratiskonten zurück und bieten stattdessen immer öfter sogenannte Mehrwertkonten – gegen teils happige Gebühren an. Für Sparfüchse kommen diese Alternativen eher nicht in Frage. Wer sich die Kosten aber leisten kann, kommt in den Genuss von netten Extras, die in den billigeren Basiskonten nicht enthalten sind. Hier lohnt sich ein Blick in die Details.