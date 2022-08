Ray Dalio „Die Demokratie wird immer unwirksamer“

WirtschaftsWoche: Mr Dalio, Italien befindet sich wieder einmal in einer Krise. In einem kürzlich veröffentlichten Beitrag haben Sie das Land als zwei Stufen von einem Bürgerkrieg oder Revolution entfernt bezeichnet, wenn man die in Ihrem neuen Buch „Die Weltordnung im Wandel“ dargelegten Maßstäbe zugrunde legt. Warum ist der Sturz der 69. Nachkriegsregierung anders als die vorangegangenen?

Ray Dalio: Die heutigen Verhältnisse haben sich in ganz klassischer und zyklischer Weise anders entwickelt als die der Vergangenheit. Diesen typischen Verlauf der Zyklen, des Auf- und Abstiegs von Staaten und Ländern, müssen die Menschen verstehen, um zu begreifen, was jetzt geschieht und was wahrscheinlich kommen wird.