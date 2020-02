Realzins bei minus 0,6 Prozent 27 Milliarden Euro in nichts aufgelöst

Das private Geldvermögen in Deutschland ist 2019 voraussichtlich um 7,1 Prozent auf 6,6 Billionen Euro gewachsen, zeigen vorläufige Berechnungen der Frankfurter DZ Bank. Im Gegensatz zu früher hat der Anstieg nichts mehr mit Zinserträgen zu tun: „Der kräftige Vermögenszuwachs ist neben dem Sparfleiß der Bürger vor allem auch der positiven Entwicklung an den Aktienmärkten zu verdanken“, so Michael Stappel, Volkswirt im Bereich Makroökonomik und Branchenresearch bei der DZ Bank. Allerdings „bereiten die niedrigen Zinsen Sorgen: Diese reichen nicht mehr, um die Inflation auszugleichen, und ein Geldanlagestau baut sich auf.“