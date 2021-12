Reform der Einlagensicherung Schlechte Nachrichten für Millionäre

Sollte eine Bank mit vielen schwerreichen Privatkunden pleitegehen, würde der Einlagenschutz der Privatbanken wohl an seine Grenzen kommen, räumt ein BdB-Sprecher ein. Die neue Obergrenze sei weitaus realistischer.



Der Einlagensicherungsfonds des BdB ist nur eine von mehreren Sicherungseinrichtungen in Deutschland. Viele Kreditinstitute stocken die gesetzliche Einlagensicherung in Höhe von 100.000 Euro freiwillig mit eigenen Mechanismen auf. So hat etwa die Sparkassen-Finanzgruppe ein eigenes Sicherungssystem, ebenso die Volks- und Raiffeisenbanken.



Mehr zum Thema: Das Finanzministerium prüft nach der Pleite der Greensill Bank, ob Zinsplattformen wie Weltsparen oder Zinspilot stärker reguliert werden müssen. Bisher weiß die Regierung aber nicht mal, wie viele Portale es gibt.