Systemgefährdend wird es, wenn die Politik Banken dazu drängt, an Sicherheiten auch noch andere Kriterien anzulegen als die, ob sie ihr Geld wiederbekommen. Heute werden Staatsanleihen politisch bevorzugt, per se als besonders sicher eingestuft. Die Griechenland-Pleite hat gezeigt, wie falsch das ist. Grüne Anleihen, mit denen Klimaschutzprojekte finanziert werden, sollen ähnlich privilegiert werden. Doch was politisch gewollt ist, ist noch lange nicht weniger riskant. Nur auf das Risiko aber kommt es an, wenn Bankgeschäfte abgesichert werden sollen.